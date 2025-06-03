Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вернула девичью фамилию

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 18.05.2025», — указано в документе.

Известно, что Захарова является учредителем ООО «Частные технологии», основная деятельность которого — «деятельность рекламных агентств». Ей принадлежит треть компании.

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов отказался признать вину в растрате миллиардов

Иванов занимал пост заместителя министра обороны, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

До этого Басманный суд Москвы арестовал 23 автомобиля, принадлежавших Тимуру Иванову и его родственникам. В списке машин числятся роскошные иномарки — Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG.

Ранее экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят.