В Турции после землетрясения погиб один человек

В Турции после землетрясения погибла 14-летняя девушка
На юге Турции после ночного землетрясения погибла 14-летняя девушка.
Еще 69 человек пострадали, сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.
“Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти", - написал глава МВД в соцсети.
По данным министра, 69 человек пострадали, спрыгнув в панике с высоты. 46 человек из них доставили в больницы.
При этом ранее сообщалось об 11 пострадавших в результате землетрясения.
Напомним, землетрясение произошло в ночь на среду, 3 июня, в Эгейском море между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Сила подземных толчков составила 5,8 балла.
Эпицентр землетрясения находился недалеко от курортного города Мармарис в провинции Мугла.