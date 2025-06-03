В Турции после землетрясения погиб один человек

На юге Турции после ночного землетрясения погибла 14-летняя девушка.

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Еще 69 человек пострадали, сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.

“Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти", - написал глава МВД в соцсети.

По данным министра, 69 человек пострадали, спрыгнув в панике с высоты. 46 человек из них доставили в больницы.

При этом ранее сообщалось об 11 пострадавших в результате землетрясения.

Напомним, землетрясение произошло в ночь на среду, 3 июня, в Эгейском море между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Сила подземных толчков составила 5,8 балла.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от курортного города Мармарис в провинции Мугла.