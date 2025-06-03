Рабочий сорвался с высоты и разбился на стройке в Прикамье

В Пермском крае на строительной площадке погиб бетонщик. Трагедия произошла 1 июня вечером во время проведения кровельных работ на одном из предприятий. Работник ООО «ПрофКонсалтИнвест», 1975 года рождения, сорвался с высоты и скончался на месте.

Государственная инспекция труда Пермского края начала расследование обстоятельств несчастного случая. Специально созданная комиссия проводит осмотр места происшествия, изучает документацию, связанную с трудовой деятельностью погибшего, и опрашивает свидетелей.

В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры. Материалы расследования также будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Основным видом деятельности ООО «ПрофКонсалтИнвест» является строительство жилых и нежилых зданий. В данном случае компания выполняла работы по устройству кровли в качестве подрядчика.

Ранее сообщалось о трагедии под Челябинском: при аварии на новом сульфидном производстве компании «Доминант» произошел несчастный случай - погибли два человека.

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