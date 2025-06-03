Сына "крабового короля" Олега Кана обвиняют в контрабанде

Газета.Ru

Уголовное дело в отношении Александра Кана, сына бывшего директора ООО «Курильский универсальный комплекс» (известного как «крабовый король»), направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Сын «крабового короля» Олега Кана предстанет перед судом
© Газета.ru

Ведомство утвердило обвинительное заключение, в котором Кана обвиняют в участии в организованной преступной группе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), контрабанде стратегических ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ).

Следствие установило, что в период с 2014 по 2019 год организованная преступная группа под руководством Олега Кана, в которую входил и его сын Александр, осуществляла контрабанду живого краба в Японию, Корею и Китай через фирмы «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания». Общий вес незаконно вывезенного краба превышает три тысячи тонн, а его стоимость оценивается почти в 2,6 миллиарда рублей.

«Крабовый король» России получил 17 лет колонии за убийство

По версии следствия, для уклонения от уплаты налогов краб декларировался по заниженной стоимости. В результате государственная казна понесла ущерб в размере 9,2 миллиона рублей недополученных таможенных платежей. Александр Кан, согласно обвинению, отвечал за подготовку фиктивных контрактов, организацию добычи краба, получение необходимых документов и реализацию контрабандного товара за рубежом.

Оба фигуранта находятся в международном розыске. Уголовное дело передано в суд.

В апреле 2024 года Олега Кана заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию в 2010 году устранения предпринимателя Валерия Пхиденко.

Ранее приставы изъяли в доход государства активы «крабовых королей» Кана и Дремлюги.

промо изображение