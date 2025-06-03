Сын «крабового короля» Олега Кана предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении Александра Кана, сына бывшего директора ООО «Курильский универсальный комплекс» (известного как «крабовый король»), направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

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Ведомство утвердило обвинительное заключение, в котором Кана обвиняют в участии в организованной преступной группе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), контрабанде стратегических ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ).

Следствие установило, что в период с 2014 по 2019 год организованная преступная группа под руководством Олега Кана, в которую входил и его сын Александр, осуществляла контрабанду живого краба в Японию, Корею и Китай через фирмы «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания». Общий вес незаконно вывезенного краба превышает три тысячи тонн, а его стоимость оценивается почти в 2,6 миллиарда рублей.

«Крабовый король» России получил 17 лет колонии за убийство

По версии следствия, для уклонения от уплаты налогов краб декларировался по заниженной стоимости. В результате государственная казна понесла ущерб в размере 9,2 миллиона рублей недополученных таможенных платежей. Александр Кан, согласно обвинению, отвечал за подготовку фиктивных контрактов, организацию добычи краба, получение необходимых документов и реализацию контрабандного товара за рубежом.

Оба фигуранта находятся в международном розыске. Уголовное дело передано в суд.

В апреле 2024 года Олега Кана заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию в 2010 году устранения предпринимателя Валерия Пхиденко.

Ранее приставы изъяли в доход государства активы «крабовых королей» Кана и Дремлюги.