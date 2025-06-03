СК возбудил дело после ДТП с Rolls-Royce в Санкт-Петербурге

По факту ДТП с Rolls-Royce и мотоциклом в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ГСУ СК России по городу в своем Telegram-канале.

«Проводятся первоначальные следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего ДТП», — говорится в сообщении.

Статья, по которой было возбуждено дело, не уточняется.

Белый Rolls-Royce «на блатнейших номерах» устроил жесткое ДТП в Петербурге

О ДТП стало известно 1 июня. 37-летний водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Его уже прооперировали, однако впереди еще одно хирургического вмешательство.