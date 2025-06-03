Раскрыта причина пожара на заводе в Нижегородской области

В Нижегородской области пожар на заводе в городе Заволжье произошел, как заявил глава Городецкого округа Александр Мудров, при перекачке горюче-смазочных материалов.

Накануне поздно вечером пожарные ликвидировали возгорание в цеху на улице Советская. Горел, как уточнялось, грузовик с цистерной и кровля цеха на площади 75 кв. метров - на производстве на ПАО "ЗМЗ" произошло возгорание фуры в цеху с химвеществом. Один работник получил ожоги 10% тела.

Грузовой автомобиль, как написал Мудров в своем Telegram-канале, осуществлял перекачку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территории завода "Дайдо Метал Русь". Пострадавший, по словам Мудрова, находится в реанимации больницы города Заволжья.

Обстоятельства и причины ЧП выясняются.