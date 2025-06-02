Дом культуры в Костромской области сгорел по вине детей

Дом культуры в селе Олешь Костромской области сгорел по вине детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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Уточняется, что виновниками пожара стали девочки девяти и шести лет.

«Из любопытства они подожгли древесную бересту на крыльце здания. Девочки пытались затоптать разгорающееся пламя, но не вышло. К счастью, никто не пострадал», — говорится в тексте.

Площадь пожара составила 312 квадратных метров. В его тушении приняли участие 15 огнеборцев и три автоцистерны.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также к работе подключилась комиссия по делам несовершеннолетних.