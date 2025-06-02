Россиянин рассек мужчине череп лопатой из-за конфликта на парковке

Житель Санкт-Петербурга получил 2,5 года колонии за избиение незнакомого мужчины на парковке. Об этом сообщает прокуратура Мурманской области.

По данным следствия, обвиняемый устроил ссору с местным жителем из-за парковочного места. В ходе конфликта он вооружился пластиковой лопатой и несколько раз ударил ею потерпевшего по голове.

Мурманчанин был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. В отношении 44-летнего петербуржца было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что россиянин избил знакомого стулом и ограбил, пока тот был без сознания. Между нетрезвыми приятелями возникла ссора, в ходе конфликта злоумышленник жестоко избил пожилого мужчину стулом. Пока потерпевший находился без сознания, мужчина украл у него телефон и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.