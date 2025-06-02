Градины до шести сантиметров повредили жилье и машины в Енисейске

Крупный град нанес серьезный ущерб домам и автомобилям в городе Енисейске Красноярского края.

Сильный град обрушился на город Енисейск в Красноярском крае, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, диаметр отдельных градин достигал шести сантиметров, что эквивалентно размеру куриного яйца.

Стихия нанесла значительный ущерб – повреждены фасады домов, окна, автомобили, а также разрушены хозяйственные постройки. Очевидцы публикуют фото разбитых стекол автомобилей и крупных выбоин на крышах. Несмотря на масштаб бедствия, городская метеостанция зафиксировала только грозу и сильный дождь, выпавший объем осадков составил 20 мм за сутки.

Леус отметил, что град прошел по окраине города, в то время как центральная часть Енисейска отделалась только ливнем. Местные жители подсчитывают ущерб, власти уточняют последствия удара стихии.