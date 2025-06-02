Ребенок скончался в детском саду во время тихого часа

Главк СК РФ по Новгородской области сообщает, что в детском саду в городе Боровичи во время дневного сна скончался семилетний мальчик. На месте работает следственная группа.

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По предварительным данным у ребенка резко ухудшилось самочувствие во время тихого часа. Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь. Однако, когда медики прибыли в дошкольное учреждение, то констатировали смерть мальчика.

Слественными органами проводится проверка по данному факту. Кроме этого прокуратура области оценит соблюдение в детском саду законодательства об охране жизни и здоровья детей и своевременность оказания ребенку медицинской помощи.