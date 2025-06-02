Дело сына «крабового короля» Кана контрабанде направлено в суд

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело о контрабанде трех тысяч тонн мяса краба в отношении Александра Кана — сына «крабового короля» Олега Кана. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год Олег Кан с помощью соучастников, в том числе своего сына Александра, и трех коммерческих организаций — ООО «Монерон», ООО «Курильский Универсальный Комплекс» и ООО «Приморская Рыболовная Компания» — продавал живых крабов в Японию, Южную Корею и Китай. Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей. При вывозе краба из РФ обвиняемые занижали его стоимость, но в действительности продавали его значительно дороже. Таким образом компания уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму в 9,2 миллиона рублей.

Отмечается, что роль Александра Кана во всей этой схеме заключалась в организации и подписании в качестве директора ООО «Курильский Универсальный Комплекс» фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара и получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу.

«В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Кана. Он обвиняется в участии в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений, контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд Владивостока», — говорится в тексте.

Обвиняемый, как и его отец, находятся в международном розыске. Уголовное дело против Олега Кана также рассматривается в суде.