Стало известно, откуда были ввезены дроны для атак ВСУ на военные аэродромы

Дроны, которые использовались для атак ВСУ на российские военные части в пяти регионах, были поставлены в Россию из-за границы, предположительно ввезены из Казахстана в Челябинскую область. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По информации издания, в деле о терактах появились первые подозреваемые.

Силовики выяснили, что во всех пяти случаях для атак использовались трейлеры-носители дронов.

Организаторы преступления сняли складское помещение для транспортной компании в Челябинской области. В нем дроны в контейнерах уложили в грузовики, а сами машины направили в регионы базирования стратегической и дальней авиации.

Водители по документам должны были доставить заказчикам стройматериалы. Но на ближайшем к местам атак расстоянии крыши над дронами были открыты дистанционно, а сами они направлены к аэродромам.

Именно водители трейлеров стали первыми подозреваемыми, отмечает издание. Их сотрудники ФСБ и СКР допрашивают, проверяя, использовали их втемную или дальнобойщики содействовали организаторам преступления.

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В списке подозреваемых также владельцы склада в Челябинске и диджей и музыкант из Донецка Артем Тимофеев.

Также в статье говорится, что теракт в Брянской области ВСУ совершили, предположительно, с использованием американской взрывчатки.

Ранее в Белом доме раскрыли реакцию президента США Дональда Трампа на атаку ВСУ на российские военные аэродромы.