Моряка приговорили к пожизненному сроку за поджог корабля

Балтийский флотский военный суд заочно приговорил моряка, который совершил поджог на борту малого ракетного корабля «Серпухов», к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Согласно материалам дела, 32-летний Александр Терехов пошел на госизмену и диверсию — поджог помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области — в апреле 2024 года в период прохождения военной службы. Отмечается, что он был несогласен с политикой РФ в части проведения СВО и действовал по заданию неустановленных должностных лиц главного управления разведки Минобороны Украины. В результате преступных действий моряк причинил военному ведомству ущерб на 56 миллионов рублей, а также нанес вред здоровью своему сослуживцу. После диверсии он незаконно пересек границу РФ и Литвы, откуда дезертировал на территорию Украины.

«Балтийский флотский военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Александра Терехова. Он признан виновным по уголовным статьям о государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении государственной границе. Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии особого режима», — говорится в тексте.

Кроме того Терехов был лишен воинского звания «старшина второй статьи».