Устроивший поджог на ракетном корабле «Серпухов» моряк сбежал из России

Устроивший поджог на ракетном корабле «Серпухов» 32-летний Александр Терехов сразу после преступления сбежал из России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

В ведомстве отметили, что он незаконно пересек границу России и Литвы, откуда дезертировал на территорию Украины.

По версии следствия, в апреле 2024 года осужденный, который проходил военную службу и выступал против проведения спецоперации, решил выполнить задание неустановленных должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины и поджечь помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил Терехова к пожизненному лишению.