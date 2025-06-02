В центре Ростова мужчину убили за изнасилование

В Ростове-на-Дону местный житель зарезал насильника своей жены. Об этом пишет 161.RU.

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Убийство произошло 31 мая в центре города, в районе Братского переулка. Подозреваемого задержали на месте происшествия.

На видеозаписи, опубликованной донским МВД, задержанный признается в умышленном убийстве, объясняя свои действия местью.

«За что задержаны?» — спросил у него сотрудник полиции. «За убийство человека, который изнасиловал мою жену», — ответил задержанный.

В отделе полиции мужчина подтвердил свою вину. Следственный комитет проводит проверку.