В центре Ростова мужчину убили за изнасилование
В Ростове-на-Дону местный житель зарезал насильника своей жены. Об этом пишет 161.RU.
Убийство произошло 31 мая в центре города, в районе Братского переулка. Подозреваемого задержали на месте происшествия.
На видеозаписи, опубликованной донским МВД, задержанный признается в умышленном убийстве, объясняя свои действия местью.
«За что задержаны?» — спросил у него сотрудник полиции.«За убийство человека, который изнасиловал мою жену», — ответил задержанный.
В отделе полиции мужчина подтвердил свою вину. Следственный комитет проводит проверку.