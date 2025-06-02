Задержан третий подозреваемый в ограблении курьера в Москве

В Ростове-на-Дону задержали третьего подозреваемого в ограблении курьера в «Москва-Сити», его доставят в столицу. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что крупнейший в истории «Москва-Сити» грабеж произошел вечером 25 мая. По данным полиции, преступники напали на курьера, который ожидал такси, избили его и вырвали из рук чемодан, в котором находилось 127 миллионов рублей. Двое подозреваемых, которые оказались безработными уроженцами Чечни, были задержаны на следующий день на улице Харлампиева в Пресненском районе Москвы. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о грабеже, им грозит до 12 лет колонии.

«В результате совместных действий сотрудников Госавтоинспекции, ГУ МВД России по Ростовской области и оперативников Центрального округа столицы еще один подозреваемый задержан в Ростове-на-Дону. При личном досмотре у него изъято 220 тысяч рублей, которые он, предположительно, получил в качестве вознаграждения за совершение противоправного деяния», — написала Волк.

Она отметила, что в ближайшее время мужчину доставят в Москву для проведения следственных действий.