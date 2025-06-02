Звезда «Ментовских войн» детально рассказал о покушении на него

Звезда сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Музыка в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» детально рассказал, как произошло покушение на него в одном из торговых центров Санкт-Петербурга.

© Вечерняя Москва

— Он (злоумышленник — прим.«ВМ») пробежал вперед, развернулся и направил мне пистолет прям в лицо. Я уже понял, что он будет стрелять, что хочет меня убить. В тот момент, когда он нажимал на курок, я немного отвел его руку, поэтому пуля пролетела мимо, попала мне в плечо. В том месте вся рубашка сгорела, я получил ожог плеча. И вторую пулю я тоже отвел, она мне по виску прошлась, сожгла в том месте все волосы и пролетела мимо, — рассказал Музыка.

Актер смог выбить пистолет из рук нарушителя, после чего к нему на помощь подоспели другие охранники. Они скрутили дебошира и удерживали до тех пор, пока не приехала полиция.

Позднее пострадавшего актера госпитализировали, врачи диагностировали у Музыки закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга и повреждение плеча. Нападавшего оперативно задержали — ему выписали штраф за хулиганство, поместили в изолятор и забрали пистолет.