Часть 17-этажного дома обрушилась в российском городе

Московский Комсомолециещё 2

В Чебоксарах в результате сильного ветра обрушилась часть парапета 17-этажного дома, расположенного в Восточном посёлке. Об этом пишет Baza.

Часть 17-этажного дома обрушилась в российском городе
© Московский Комсомолец

Кирпичная кладка рухнула с последнего этажа здания. В момент происшествия под окнами дома находилась женщина. К счастью, она успела вовремя услышать шум и укрыться.

Обрушившиеся кирпичи повредили несколько припаркованных автомобилей. Чудом обошлось без жертв. 

Прокуратура Чувашии проводит проверку.

Ранее в Курске дрон попал в жилой дом.

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