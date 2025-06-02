Часть 17-этажного дома обрушилась в российском городе
В Чебоксарах в результате сильного ветра обрушилась часть парапета 17-этажного дома, расположенного в Восточном посёлке. Об этом пишет Baza.
Кирпичная кладка рухнула с последнего этажа здания. В момент происшествия под окнами дома находилась женщина. К счастью, она успела вовремя услышать шум и укрыться.
Обрушившиеся кирпичи повредили несколько припаркованных автомобилей. Чудом обошлось без жертв.
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