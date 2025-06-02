Сторонник Евромайдана: что известно о владельце фур с дронами ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в России разыскивают 37-летнего уроженца Донецка, который может быть причастен к атаке украинских беспилотников на военные аэродромы. По данным SHOT, фуры, из которых вылетели дроны, были зарегистрированы на этого человека.

По информации SHOT, разыскиваемый мужчина был сторонником Евромайдана, в его соцсетях опубликованы соответствующие посты. Как давно он находился в России, канал не уточняет.

При этом Telegram-канал Baza сообщает, что подозреваемый родился в Житомире, а не в Донецке. По данным Baza, он переехал в Челябинскую область несколько лет назад. Большинство родственников мужчины и он сам были зарегистрированы в Миассе.

По информации Telegram-канала, в октябре 2024 года Тимофеев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сфере грузоперевозок. В декабре он приобрел несколько автомобилей.

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Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны назвали случившееся терактом и отметили, что его целями стали военные аэродромы. Военные сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы.

Жертв среди военных и гражданского населения в результате атак не было. В Минобороны РФ сообщили, что несколько участников атак задержаны. Военные отмечали, что в некоторых случаях дроны запускались с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов.