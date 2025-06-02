Суд в Самаре продлил арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Тархова

Самарский районный суд продлил аресты Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, до 2 августа, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей [Тарховой] < …> по 2 августа включительно", - сказала судья.

Как пояснила представитель следствия, ходатайствовавшая о продлении ареста Тарховой, в связи с большим объемом следственных мероприятий часть судебных экспертиз еще не готова. Ходатайство поддержал представитель гособвинения и адвокаты потерпевших по делу. Они считают, что при избрании иной меры пресечения обвиняемая может повлиять на ход следствия. Ее защитник просил избрать Тарховой более мягкую меру пресечения ввиду того, что она активно сотрудничает со следствием.

Ранее 31 марта суд Самарского района продлил арест Тарховой до 2 июня. Общий срок ее содержания под стражей с учетом его нового продления составит 6 месяцев при установленном сроке предварительного следствия до 3 августа.

31 января в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении Виктора Тархова и его супруги. По данным следствия, последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в преступлении задержали внучку Тарховых Екатерину. По решению суда она заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Несовершеннолетний сын обвиняемой сначала был передан в социальное учреждение, а затем под временную опеку в семью. Тархова призналась в том, что совершила преступление из корыстных мотивов. По ее словам, она "попала под влияние неправильных людей" и не хотела убивать родственников.

16 мая в следственном управлении СК России сообщили о предъявлении заочного обвинения 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию по делу об убийстве экс-мэра Самары и его супруги. Их объявили в международный розыск, суд заочно избрал Дмитрию Метревели меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает, что Светлана Метревели, находясь за пределами России, давала советы и указания по убийству Виктора Тархова и его супруги, а ее племянник и внучка экс-мэра отравили их, после чего заморозили тела с помощью азота, расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.