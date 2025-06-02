Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла

На Сицилии в понедельник утром проснулся знаменитый вулкан Этна. Из кратера в небо поднялось мощное облако пепла. Ощущались подземные толчки, люди спасаются бегством, пишет издание Mirror.

Этна считается самым высоким действующим вулканом в Европе.

"В течение последних нескольких часов активность сопровождалась выбросами раскаленных камней с растущей интенсивностью. На данный момент сильные выбросы продолжаются непрерывно", - сообщает итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии.

Толчки начались накануне около 22:00 вечера по местному времени и достигли пика к часу ночи. Облака пепла поднимались на высоту около 2,8 км.

Утром отдыхающие не сразу обратили внимание на извержение, пишет газета. На кадрах видно, как они наслаждаются плаванием в бассейне и не обращают внимание на вулканическую активность. Но вскоре картина поменялась. Выбрасываемое из кратера облако начало увеличиваться. Объявили красный уровень тревоги.

Извержение, пишет издание, видно с любой точки Сицилии.

Летчиков предупредили не летать вблизи вулкана, так как при попадании пепла в двигатели, они могут выйти из строя. Спустя три часа после начала извержения, уровень опасности был снижен до оранжевого.