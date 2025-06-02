Появилась фотография владельца фур с дронами

Правоохранители получили ориентировку на 37-летнего Артема Тимофеева, который, по предварительным данным, является владельцем фур, задействованных украинскими спецслужбами для перевозки дронов, атаковавших накануне военные аэродромы в России.

Как передает телеграм-канал Baza, в частности, ориентировка с фотографией Тимофеева появилась в Иркутской области. Но скорее всего, розыск ведется и в других регионах России.

По предварительным данным, Тимофеев родился в Житомире (по другим данным, в Донецке). Какое-то время он жил в Киеве, а несколько лет назад переехал в Челябинскую область. Он сам и многие его родственники зарегистрированы в Миассе.

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В октябре прошлого года он открыл ИП по грузоперевозкам, а затем приобрел несколько автомобилей. Допрошенные водители фур, из которых вылетали дроны, атаковавшие аэродромы, рассказали, что грузовики принадлежали именно Тимофееву. Водители получили задание доставить конструкции для сборки домов из склада в Челябинске в разные регионы России. А на самом деле в этих конструкциях были спрятаны дроны, которые дистанционно были приведены в действие, когда фуры находились в непосредственной близости от аэродромов. Ранее сообщалось, что на складе в Челябинске прошли обыски, задержаны несколько лиц.