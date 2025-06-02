В Петербурге произошел разлив мазута

В порту Санкт-Петербурга произошел разлив мазута с рыболовного судна. Об этом сообщается в Telegram-канале городского линейного отдела МВД РФ на водном транспорте.

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По данным полицейских, в районе двух часов ночи рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута в городском порту. Произошел инцидент, в результате которого была выявлена утечка около 50-100 килограммов нефтепродуктов.

В МВД подчеркнули, что последствия разлива уже устранены. Полицейские начали проверку, обстоятельства инцидента выясняются.

В феврале в Ленинградской области произошла авария на борту танкера Koala, перевозившего 130 тысяч тонн мазута. Танкер начал тонуть в порту Усть-Луга. Разлив нефтепродуктов удалось предотвратить.

К 1 апреля Морспасслужба откачала весь мазут с аварийного танкера. Мазут был откачан в емкости нефтеналивного терминала и емкости специально определенного для этих целей танкера. Для перекачки мазут нагрели до пластичного состояния.