Добирался домой один по трассе: пятилетний мальчик ушел от пьяной матери

В Ленобласти местная жительница увидела на трассе ребенка, который самостоятельно добирался домой вечером. Как впоследствии выяснилось, он ушел от матери, распивающей алкоголь на улице.

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О случившемся рассказали в пресс-службе регионального МВД России. По информации правоохранителей, вечером 31 мая в полицию поступил звонок от жительницы поселка Большая Ижора. Она сообщила, что по трассе идет ребенок без сопровождения родителей.

Вскоре стражи порядка прибыли на место и выяснили, что мать пятилетнего дошкольника распивала алкоголь на улице, пока тот гулял. Ребенок хотел вернуться домой по трассе.

В итоге мальчика передали бабушке. Мать уже привлекалась к ответственности за подобные нарушения, поэтому информацию о семье передали в органы соцопеки.

Ранее в Одинцово трехлетний ребенок гулял по подоконнику на 17-м этаже. Его мать в этом время отдыхала на кухне с друзьями.