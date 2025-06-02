СМИ: водители фур не знали о своей роли в атаке БПЛА на российские аэродромы

Водители фур, из которых вылетели украинские дроны, атаковавшие российские аэродромы, вероятно, не знали, что именно они перевозили, а сама операция была похожа на «шахматную партию». Об этом со ссылкой источник в украинской разведке пишет The Economist.

1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В этих регионах расположены авиабазы, где базируется стратегическая авиация. Дроны были завезены туда на фурах, они вылетали прямо из них.

По словам представителя украинской разведки, водители фур, скорее всего, не подозревали, что именно они перевозят.

«Операции такого рода крайне сложны, и ключевые участники часто не знают всей картины», - пояснил он.

При этом сотрудник разведки сравнил проведенную операцию с шахматной партией, так как перед ударом украинские атаки заставили ВС России перебросить самолеты на определенные базы, в частности аэродром Оленья в Мурманской области.

Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам

31 мая издание «Военное обозрение» отмечало, что за последние две недели ВКС России могли провести крупнейшую передислокацию стратегической авиации с начала конфликта на Украине. В частности, на аэродром Оленья в Мурманской области могли перебросить порядка 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также около 20 процентов имеющихся в стране ракетоносцев Ту-95МС.