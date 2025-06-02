Телеведущего канала «Соловьев Live» облили кефиром

В Москве телеведущего канала «Соловьев Live» Бориса Якеменко облили кефиром. Это произошло на выходе из англиканской церкви, передает информационное агентство «Регнум».

Уточняется, что подобное действие было совершено членом национал-большевистского движения.

«Вали к своему брату-предателю!», — выкрикнул мужчина, который облил кефиром телеведущего.

Борис Якеменко — известный российский общественный деятель, историк и публицист. В настоящее время он является ведущим канала «Соловьев Live». Якеменко имеет степень кандидата исторических наук и занимает должность доцента кафедры истории России в Российском университете дружбы народов.

Якеменко также известен как идеолог двух молодежных движений — «Идущие вместе» и «Наши», которые возглавлял его брат Василий Якеменко.

После распада этого движения появилось новое — «Наши», идеологом которого стал Борис Якеменко. Основной целью движения была объявлена борьба с проявлениями фашизма и модернизация общества. В 2007 году Борис Якеменко возглавил православный корпус движения, который был создан при поддержке Русской православной церкви.

В том же году его брат Василий Якеменко стал главой Государственного комитета по делам молодежи и был избран в Общественную палату. В палате он вошел в состав комиссий по сохранению культурного и духовного наследия, межнациональным отношениям и свободе совести, а также по образованию и науке.