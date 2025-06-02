Мэр Воронежа рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

В Воронеже ночью упавшие обломки беспилотника повредили припаркованный автомобиль. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Петрин.

© Telegram-канал «Сергей Петрин»

По его словам, помимо машины, повреждения получило остекление балконов в двух квартирах.

На месте происшествия работают все экстренные и профильные службы. После завершения их работы, районной управе поручили заняться вопросом компенсации владельцу автомобиля.

Петрин отметил, что с жителями пострадавших квартир специалисты находятся на связи. Он заключил, что восстановительные работы начнутся сразу после того, как правоохранительные органы завершат осмотр и необходимые действия.

Этой же ночью в Курской области в результате атаки вражеских беспилотников оказались повреждены 13 частных домов, два многоквартирных дома и несколько автомобилей. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, также зафиксированы повреждения в кожвендиспансере и городской больнице №1. Все разрушения обследовала специальная комиссия.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 162 беспилотника над регионами России. Наибольшее число дронов перехвачено в Курской области — 57. В Воронежской области сбили 16 дронов.

Ранее в Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4.