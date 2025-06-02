В Подмосковье мигрант задавил трактором подростка и выбросил труп в реку

Житель Таджикистана случайно задавил подростка на подмосковном поле, занимаясь обработкой надела, после чего попытался замаскировать случившееся под несчастный случай.

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Как стало известно «МК», трагедия произошла несколько дней назад в Дмитровском городском округе. 35-летний мужчина ехал на тракторе «Беларусь» и не заметил 14-летнего подростка, также выходца из Таджикистана, который стоял рядом. Трактор наехал на мальчика, тот скончался от полученных травм. Тогда мигрант не нашел ничего лучше, как вывезти труп на берег реки Сестра и бросить его в водоем.

Тело подростка уже обнаружено, решается вопрос о предъявлении гастарбайтеру обвинения в убийстве по неосторожности.