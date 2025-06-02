Американскую наемницу-трансгендера* осудили в ДНР на 20 лет

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил трансегендерную* американскую журналистку и бывшего наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло к 20 годам колонии общего режима. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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По словам представителей ведомства, американка была осуждена по уголовным статьям о распространении ложной информации о российской армии и об участии в военном конфликте в качестве наемника. Согласно материалам дела, Эштон-Чирилло с февраля по сентябрь 2023 года воевала в составе 13-й бригады территориальной обороны Украины. Кроме того, летом того же года журналистка сняла и распространила в Сети видеосюжет о якобы применении Вооруженными силами РФ химического и биологического оружия.

— Наемница объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передает официальный сайт Генпрокуратуры.

Представители ведомства ранее сообщили, что снайпер Армен Балян из Армении, который заработал 30 тысяч долларов на службе в ВСУ в качестве наемника и приехал в Россию тратить полученные средства, где его задержали правоохранители.

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