Стало известно, какое наказание грозит причастным к крушению поездов в РФ

Причастным к обрушению железнодорожной инфраструктуры, приведшей к гибели людей, может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщает NEWS.ru, об этом заявил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Напомним, что 1 июня в Брянской области произошел подрыв автомобильного моста. Конструкция рухнула на проходящий под ней пассажирский поезд. Семь человек погибли, еще 69 пострадали. Позднее стало известно о подрыве железнодорожного моста в Курской области — в тот момент на нем проходил локомотив грузового состава. Пострадали машинист и два помощника. СК квалифицировал произошедшее как террористические акты.

Раскрыты новые подробности подрыва моста под Брянском

По словам эксперта, произошедшие 1 июня инциденты — чудовищные события, которые не имеют оправдания.

«Организаторы, исполнители и пособники действий, приведших к смерти людей, должны готовиться к пожизненному лишению свободы. Санкция части 3 статьи 205 УК РФ (теракт) не оставляет им шансов на снисхождение», — пояснил Хаминский.

Он добавил, что если бы даже жертв не было, то организаторам все равно грозило бы до 20 лет. Предотвратить повторение подобных трагедий можно лишь через комплекс жестких и беспощадных мер, считает юрист.