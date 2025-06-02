Российские полицейские со стрельбой погнались за лихачом и попали на видео

В Ленинградской области полицейские со стрельбой погнались за пьяным лихачом и попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Фонтанкa SPB Online».

На видео показано, как сотрудники полиции преследуют фигуранта.

По данным канала, правоохранители несколько раз выстрелили по колесам автомобиля «ВАЗ 2105», за рулем которого находился пьяный мужчина. Он вел себя неадекватно и игнорировал требования полицейских об остановке. В какой-то момент он попытался убежать от силовиков в лес, но не смог.

В отношении него составлено несколько административных протоколов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бизнесмен Сергей Красуцкий на своем новом синем автомобиле марки Lamborghini Urus устроил погоню со стрельбой с силовиками.