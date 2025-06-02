Сыновья российского миллиардера расстреляли мужчину в центре города

В Оренбурге сыновья местного миллиардера устроили перестрелку в центре города, в результате которой был ранен владелец фитнес-центра. Предварительной причиной конфликта, по данным «Базы», стала измена девушки.

По информации источника, трое братьев открыли огонь из травматического оружия после конфликта с мужчиной в ресторане. Сначала произошла словесная перепалка, переросшая в драку, а затем, выйдя на улицу, братья достали оружие и выстрелили в оппонента, после чего избили его.

Пострадавший с шестью пулевыми ранениями был госпитализирован, ему потребовалась операция.

Братья скрылись с места происшествия, в доме одного из них прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако, по данным канала, никто из них не задержан.