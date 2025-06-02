РИА Новости: дворец Чираган в Стамбуле проверяют на предмет бомбы

Дворец Чираган в Стамбуле проверяют на наличие бомбы перед началом переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает РИА Новости. По информации агентства, территорию дворца проверили с помощью собак. У входа установлены турникеты, всех прибывающих тщательно досматривают. До этого дипломат и экс-посол Франции в США Жерар Аро в публикации для французского журнала Le Point сообщил, что будущий военный статус Украины станет ключевым вопросом на мирных переговорах в Стамбуле. РИА Новости сообщало, что турецкая сторона надеется, что запланированные на понедельник переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле приведут к прогрессу в вопросе прекращения огня и согласованию позиций. 2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале "Газеты.Ru".