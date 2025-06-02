Пьяная школьница разгромила электричку молотком в Москве

14-летняя жительница Москвы разгромила электричку при помощи аварийного молотка. Школьница скорее всего находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее уже установили по кадрам появившегося в Сети видео и задержали.

Как сообщает транспортное управление МВД по ЦФО в своем Телеграм-канале, подросток учинила дебош на станции Москва-Киевская.

Школьница взяла в электричке аварийный молоток и стала крушить им стекла дверей электропоезда Киевского направления Московской железной дороги. После этого она швырнула его в головной вагон уходящей электрички и сбежала.

После задержания девочка принесла извинения и заявила, что больше так делать не будет. В настоящее время она передана родителям, а собранные по данному факту материалы направлены следственным органам Западного межрегионального СУ на транспорте СК России для принятия процессуального решения.