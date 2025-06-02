При попытке атаки ВСУ на Липецкую область пострадал человек

При попытке атаки почти трех десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

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«27 беспилотников были сбиты ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв нет. Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет», — уточнил губернатор.

В Лебедяни при падении беспилотника осколки повредили два дома, пострадало остекление. На этом фоне одной семье пришлось временно переехать к родственникам, еще одну семью разместили в гостинице, сообщил Артамонов. Власти окажут всю необходимую помощь в восстановлении жилья.

По информации главы региона, на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Жители в ближайшее время могут слышать хлопки, связанные с разминированием фрагментов летательных аппаратов.