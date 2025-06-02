В регионе РФ перекрыли автотрассу после падения дрона ВСУ

В Воронежской области автотрассу М-4 перекрыли из-за падения осколков украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 "Дон". Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть», - написал он в своем телеграм-канале.

Также сообщается о повреждении остекления в результате падения осколков дрона на несколько частных домов. Информации о пострадавших нет.

На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб.