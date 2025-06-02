В Приморье алабай напал на пенсионерку

В Приморье домашняя собака породы алабай напала на 70-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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Инцидент произошел утром 2 июня в селе Амгу Тернейского района. Пожилая женщина получила рвано-укушенные раны в области головы и лица. По оценкам медиков, она находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Хозяина пса привлекут к ответственности. Кроме того, будет решаться вопрос о возмещении расходов на лечение пострадавшей и ее транспортировку в медучреждение.