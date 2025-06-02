Министра ЖКХ НСО признали виновным в злоупотреблении полномочиями

Министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Центральный районный суд Новосибирска приговорил мужчину к 1,5 года колонии, пишет ТАСС. Однако его освободили от наказания, так как гражданину зачли время содержания под стражей.

Ранее в отношении министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщили в региональной прокуратуре