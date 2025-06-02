Жена погибшего при подрыве моста машиниста рассказала о его героическом поступке
Машинистом поезда «Климов-Москва», на который обрушился подорванный в Брянской области мост, оказался 34-летний Павел Мишин. Во время ЧП он погиб, однако благодаря быстрой реакции ему удалось спасти десятки человек. Об этом KP.RU рассказала жена Павла Екатерина.
«К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас», — поведала супруга погибшего.
У Павла остались две дочери, младшей из которых шесть лет. «Он постоянно учился. Он свою работу просто обожал. И тут такое», — рассказала Екатерина.
Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву. Семь человек не выжили, еще 89 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур.