Школьники на каникулах стали мишенью для кибермошенников

Школьники стали основной мишенью кибермошенников в период каникул и экзаменов. Об этом сообщили РИА Новости эксперты "Лаборатории Касперского", "Мегафона" и Rustore. В начале 2025 года злоумышленники активно выдают себя за сотрудников школ — завучей или социальных педагогов, предлагая детям зарегистрироваться на поддельных ресурсах, назвать код из СМС для "активации дневника" или уточнить данные родителей. За первые пять месяцев таких случаев зафиксировано на 30% больше, чем за весь 2024 год.

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Особенно актуальны схемы с предложениями "узнать результаты ЕГЭ досрочно" или "получить ответы" во время экзаменов. Параллельно растет число атак через фейковые мобильные игры. Количество скачиваний детских приложений за год выросло втрое, а вредоносных подделок под популярные игры (Minecraft, Roblox, Brawl Stars) — на 60% за январь - апрель 2025 года.

Такие приложения часто содержат ссылки на фишинговые сайты или программы для кражи данных. Эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин рекомендует не устанавливать ПО из неофициальных источников, ограничивать доступ приложений к СМС, контактам и спецвозможностям, а также проверять подлинность сообщений от образовательных учреждений. 30 мая правозащитница Екатерина Дуб заявила, что российских школьников начали массово атаковать мошенники, торгующие фальшивыми ответами ЕГЭ.

Они выманивают у детей данные для доступа к порталу "Госуслуги", оформляют на их детей кредиты и микрозаймы, поэтому важно заранее принять меры безопасности.