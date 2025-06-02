В Приморье в школе обрушился спортзал

В Приморье на территории школы произошло обрушение спортзала. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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«В школе №17 в Артеме при производстве работ по реконструкции произошло обрушение пристройки, где находился спортзал... В результате инцидента никто не пострадал», - говорится в заявлении ведомства.

В прокуратуре добавили, что в результате происшествия ограничили доступ на территорию школы. Начата проверка, в ходе которой установят все обстоятельства ЧП. Кроме того, дадут оценку действиям ответственных.