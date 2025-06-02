Экс-участница «Дома-2» погибла в своем доме

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» 24-летняя Кристина Белая умерла в результате несчастного случая прямо в своём доме в городе Карталы Челябинской области. В соцсетях уже распространяются сообщения о том, что молодая девушка якобы упала головой вниз в ванной комнате. Её близкие и родные при этом просят воздержаться от преждевременных комментариев по данному поводу.

Подруга погибшей девушки Яна Яхина рассказала KP.RU, что слышала уже много версий, которые очень далеки от правды. По её мнению, с Кристиной произошёл несчастный случай.

Ранее ужасающая история произошла в Москве: после изнасилования скончалась артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница». Уже в столичной больнице выяснилось, что неделю Мария скрывала страшное происшествие. Она рассказала полицейским, что её избили и изнасиловали прямо у неё в квартире.