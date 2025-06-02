Экс-участница «Дома-2» Кристина Белая погибла в результате несчастного случая в своём доме

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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» 24-летняя Кристина Белая умерла в результате несчастного случая прямо в своём доме в городе Карталы Челябинской области. В соцсетях уже распространяются сообщения о том, что молодая девушка якобы упала головой вниз в ванной комнате. Её близкие и родные при этом просят воздержаться от преждевременных комментариев по данному поводу.

Экс-участница «Дома-2» погибла в своем доме
© Super.ru

Подруга погибшей девушки Яна Яхина рассказала KP.RU, что слышала уже много версий, которые очень далеки от правды. По её мнению, с Кристиной произошёл несчастный случай.

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