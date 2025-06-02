Итоги расследования ЧП под Брянском и Курском обнародуют в ближайшее время

Россия ведёт тщательное расследование ЧП в Брянской и Курской областях. Об этом сообщили в российском МИД.

Вечером 1 июня стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор.

«С российской стороны было подчёркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы», — отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что виновные будут обязательно выявлены и понесут заслуженное наказание.

В ходе разговора Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с ЧП в Брянской и Курской областях. Также стороны обсудили планы возобновления прямых переговоров России и Украины.