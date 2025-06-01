В МЧС рассказали, когда возобновится движение поездов под Брянском после обрушения моста

Движение поездов в Выгоничском районе Брянской области, где ранее обрушился мост, скоро возобновят. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

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В публикации отмечается, что аварийно-спасательные подразделения расчистили железнодорожные пути от мусора и металлических конструкций.

В МЧС подчеркнули, что ремонтно-восстановительные работы будут продолжены в понедельник, 2 июня.

До этого сообщалось, что развалы автомобильного моста в Брянской области будут разбирать в течение ночи. На месте разрушенной конструкции после полного разбора завалов и ликвидации остатков опор будет построен новый мост длиной 42 метра и шириной 12 метров.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.