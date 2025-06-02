Мощное землетрясение произошло в Японии

У берегов японского острова Хоккайдо произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Подземные толчки зафиксировали в ночь на понедельник, 2 июня, в 3:51 по местному времени (в 21:51 1 июня мск). Магнитуда землетрясения достигала 5,9 — это сейсмологи считают сильным явлением.

Эпицентр находился в 53 километрах к юго-востоку от поселка Хироо с населением более 7000 человек и в 120 километрах к юго-востоку от города Обихиро, где проживает 173 тысячи человек. Очаг, по данным EMSC, залегал на глубине 33 километра. Информация о пострадавших не поступала, угрозу цунами в регионе не объявляли.

30 мая два мощных землетрясение произошли у побережья южных Курил. Серию подземных толчков в Тихом океане зафиксировали ночью. Их магнитуда достигала 4,8 и 4,6. Эпицентры явления находились юго-восточнее острова Итуруп.