Задержаны арендаторы склада в Челябинске после атаки дронов

Силовики задержали арендаторов склада после атаки дронов на регионы. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Арендаторов задержали. На складах сейчас пусто. Взяты пробы на предмет возможного нахождения в помещениях взрывчатых веществ», — рассказал собеседник URA.RU.

В правоохранительных органах по-прежнему комментариев не дают.

Найдено место сборки контейнеров с атаковавшими российские аэродромы дронами

Ранее украинские telegram-каналы опубликовали фото помещения, на котором якобы собирали дроны для атак на регионы России. Его идентифицировали как находящийся в Челябинске склад. Есть предположение, что организаторы атак таким образом решили направить следствие по ложному следу, опубликовав фото, взятые из интернета.