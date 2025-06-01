Задержаны арендодатели склада в Челябинске, где собирали контейнеры с дронами

Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, использованных при атаках на российские аэродромы, задержаны. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

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«Сейчас склады пусты, силовики взяли пробы в помещении на наличие взрывчатых веществ», — отмечается в публикации.

Ранее появилась информация, что склад сдавался за 350 тысяч рублей. Местонахождение объясняет, почему фура в Амурской области была с челябинскими номерами — они оттуда разъезжались.

Задержаны арендаторы склада в Челябинске после атаки дронов

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар, по сообщению Минобороны РФ, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при этом была атакована впервые.