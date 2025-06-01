Губернатор сообщил о возгорании грузовика на трассе Чита — Хабаровск

Грузовик загорелся на трассе «Чита - Хабаровск», правоохранительные органы работают на месте происшествия, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 июня, в районе поселка городского типа Серышево.

«Произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия», — уточнил губернатор.

Орлов подчеркнул, что ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населённые пункты допущено не было. Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Глава региона призвал использовать официальные источники и не распространять непроверенную информацию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что противник совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В ведомстве уточнили, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.