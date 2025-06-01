В Иркутской области перекрыли трассу Р-255 «Сибирь»

Движение на трассе Р-255 «Сибирь» в районе 1794-го километра в Иркутской области осуществляется через поселок Новомальтинский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

© #кобзевнасвязи/Telegram

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов в поселке Средний Усольского района.

В ГАИ заметили, что вблизи поселка Средний закрыто движение для всех видов автотранспорта.

«Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что на месте работают экипажи ГАИ. Водителей просят соблюдать сигналы регулировщиков, скоростной режим и не совершать остановок без экстренной необходимости в районе указанного участка.