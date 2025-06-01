Взрывные устройства обнаружили на месте повреждения путей в Брянской области

Взрывные устройства обнаружены на месте повреждения железнодорожных путей на западе Брянской области. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Павел Мельник.

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Уточняется, что один снаряд разорвался и повредил пути, второй не сдетонировал. В данный момент на участке работают саперы.

Вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Губернатор региона Александр Богомаз объявил трехдневный траур в связи с чрезвычайным происшествием. В результате случившегося семь человек не смогли спастись, более 70 пострадали, среди госпитализированных есть дети.

Как уточнял сообщал, что мост восстановлению не подлежит.